Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İspanya 2024 EURO kadrosu açıklandı
Giriş Tarihi: 27.5.2024 13:55 Son Güncelleme: 27.5.2024 14:00

İspanya 2024 EURO kadrosu açıklandı

İspanya 2024 EURO kadrosu açıklandı

EURO 2024 B Grubu'nda Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk ile karşılaşacak olan İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Luis de la Fuente, turnuva öncesi 29 kişiden oluşan aday kadroyu belirledi.

Nihai kadroların 7 Haziran'a kadar UEFA'ya bildirileceği EURO 2024'te İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile B Grubu'nda mücadele edecek İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan futbolcular şöyle:

Kaleci: Unai Simon, Raya, Remiro.

Defans: Carvajal, Navas, Laporte, Le Normand, Nacho, Vivian, Cubarsi, Grimaldo, Cucurella.

Orta saha: Rodri, Zubimendi, Fabian, Merino, M.Llorente, Pedri, Garcia, Baena, Fermin Lopez.

Forvet: Morata, Joselu, Oyarzabal, Olmo, F. Torres, Nico Williams, Lamine Yamal, Ayoze Perez.

ARKADAŞINA GÖNDER
İspanya 2024 EURO kadrosu açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA