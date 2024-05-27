İspanya 2024 EURO kadrosu açıklandı

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Luis de la Fuente, turnuva öncesi 29 kişiden oluşan aday kadroyu belirledi.

Nihai kadroların 7 Haziran'a kadar UEFA'ya bildirileceği EURO 2024'te İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile B Grubu'nda mücadele edecek İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan futbolcular şöyle:

Kaleci: Unai Simon, Raya, Remiro.

Defans: Carvajal, Navas, Laporte, Le Normand, Nacho, Vivian, Cubarsi, Grimaldo, Cucurella.

Orta saha: Rodri, Zubimendi, Fabian, Merino, M.Llorente, Pedri, Garcia, Baena, Fermin Lopez.

Forvet: Morata, Joselu, Oyarzabal, Olmo, F. Torres, Nico Williams, Lamine Yamal, Ayoze Perez.