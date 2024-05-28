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Giriş Tarihi: 28.5.2024 10:34

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Salih Uçan içini döktü! "Beşiktaş'tan para değil, adalet istedim"

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Salih Uçan içini döktü! Beşiktaş’tan para değil, adalet istedim

Beşiktaş'ta sözleşmesi biten Salih Uçan için döktü. Uçan, "Amir Hadziahmetovic’e yılda 1 milyon 200 bin Euro veriyorlar, ben 250 bin Euro’ya oynuyorum. Hepsi bu! Bugüne dek Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç düşünmedim fakat sezon sonu gelmiş olmasına rağmen hiçbir yönetici kalmam konusunda bir girişimde bulunmadı" dedi.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan, takımdan ayrılabileceğinin sinyalini verirken eski ve yeni yönetimlere sitem etti. Kasımpaşa ile oynanan sezonun son maçı sonrası özel açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, mukavele yenileme konusunda Hasan Arat yönetiminden net bir adım gelmediğini söyledi.

Salih, "Kimse yanlış anlamasın, eski başkan Ahmet Nur Çebi'den de, şimdiki yönetimden de kesinlikle bir para talebim olmadı. Sadece adaletli bir gelir dağılımı olması gerektiğini belirttim. Konyaspor'dan aldıkları Amir Hadziahmetovic'e yılda 1 milyon 200 bin Euro verdiler. 'Ben, 250 bin Euro'ya oynuyorum' dedim. Hepsi bu..." diye konuştu.

YÖNETİMDEN HİÇ KİMSE BANA 'KAL' DEMEDİ
Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağının belirsiz olduğunu söyleyen Salih Uçan, "Bugüne dek ayrılmayı hiç düşünmedim fakat sezon bitmesine rağmen hiçbir yönetici kalmam konusunda bir girişimde bulunmadı" dedi.

2021 Temmuz'da transfer edilen Salih, Beşiktaş formasıyla 85 maça çıkıp 8 gol, 14 asist üretti. Öte yandan Beşiktaş'ın 2024-25 sezonu hazırlık programı belli oldu. 1 Temmuz'da İstanbul'da toplanacak olan siyah beyazlı futbolcular, 10 gün burada çalıştıktan sonra Slovenya'nın Maribor kentine gidip orada 10 gün kamp yapacak. (Hürriyet)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Salih Uçan içini döktü! "Beşiktaş'tan para değil, adalet istedim"
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