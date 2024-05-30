SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’nın Avrupa’da son 3 sezonda rakip olduğu 3 takım da kupa kazandı

Olympiakos'un kupayı kazanmasıyla üzülen Fenerbahçeli taraftarları daha da üzen bir detay, final maçının ardından ortaya çıktı. Son 3 sezonda Fenerbahçe'nin Avrupa'da rakip olduğu 3 takım da o sezon Avrupa'da kupa kazandı.

EINTRACHT FRANKFURT - 2021/22

2021/22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Eintracht Frankfurt, Olympiakos ve Antwerp ile yarışan Fenerbahçe, grubu üçüncü sırada tamamlayıp Konferans Ligi'ne geçmiş ve orada Slavia Prag'a elenmişti. Grubu lider tamamlayan Frankfurt, devamında sırasıyla Real Betis, Barcelona, West Ham United ve Rangers'ı yenerek kupanın sahibi olmuştu. Fenerbahçe grupta Frankfurt'a iki maçta da yenilmemiş, iki mücadele de 1-1 sona ermişti.

SEVILLA - 2022/23

2022/23 sezonunda UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu lider tamamlayan Fenerbahçe, son 16 turunda İspanya ekibi Sevilla ile eşleşmişti. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden temsilcimiz, ikinci maçı 1-0 kazanmasına rağmen kupaya veda etmişti. Olympiakos ile bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını kaldıran Mendilibar, Fenerbahçe eşleşmesinin ardından Sampaoli'nin yerine göreve gelmiş ve sırasıyla Manchester United, Juventus ve Roma'yı mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

OLYMPIAKOS - 2023/24

Bu sezon Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz, H Grubu'nu lider tamamlayıp son 16 turuna yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan Olympiakos ile eşleşen Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de dramatik şekilde rakibine penaltılarda elenip Avrupa defterini kapattı. Yunanistan'da ligi üçüncü sırada tamamlayan Olympiakos, Avrupa'da tarihi bir başarıya imza atmış oldu. (Hürriyet)

