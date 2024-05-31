Hoş geldin Bodrum

Ege'nin incisi Bodrum bir ilki başardı. Tendyol 1. Lig playoff finalinde Sakaryaspor'u uzatmalarda 3-1 yenen yeşil-beyazlılar, Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e adını yazdıran son takım oldu. Bodrum, tarihinde ilk kez Süper olmanın gururunu yaşadı. Adana'da oynanan mücadelede Ege ekibi 19'da Gökdeniz'in golüyle öne geçti. 44'te gole giden Kenan Özer'i düşüren Rotman kırmızı kart görünce yeşil-siyahlılar 10 kişi kaldı.
Sakarya'nın geliştirdiği kontratakta kaleciyi de çalımlayan Dimitrov, skora eşitlik getirdi: 1-1. 90 dakika bu sonuçla bitince mücadele uzadı.
94'te Celustka kafayla şık bir gol atıp Bodrum'u 2-1 üstünlüğe taşıdı. 103'te ise fişi çeken Tunahan 2 dakika sonra ise ikinci sarıdan kırmızı gördü. Sahada oyuncular, Bodrum ilçesinde ise taraftarlar Süper Lig coşkusunu doyasıya kutladı.
İSMET TAŞDEMİR BU KEZ BAŞARDI
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eçen sezon oynadığı play-off finalinde Pendikspor'a 2-1 kaybeden ve Süper Lig'in kıyısından dönen İsmet Taşdemir yönetimindeki Bodum bu kez hayaline kavuştu. 50 yaşındaki teknik adam galibiyetin ardından sevinç yaşarken şunları söyledi: "Bütün takımımı tebrik ediyorum. Buraya gelene kadar çok büyük emek verdik, çok çalıştık. Sonunda başardık. Geçen sezon finali kaybetmiştik. Bu kez başardık.
Çok mutluyum… Yapacağımız takviyelerle inşallah Süper Lig'de de güzel işler başaracağız."
STADI IŞIKLANDIRACAĞIZ
BODRUM FK Başkanı Fikret Öztürk, "Bodrum gibi bir yerden Süper Lig'e takım çıkması çok mutluluk verici. Stat problemimizi de herhalde hallederiz. Bir şekilde maçlarımızı Bodrum'da oynayacağız. Stadımızı ışıklandıracağız.
Türkiye'nin örnek bir kulübünü oluşturmak istiyoruz. İnşallah o yolda ilerliyoruz" diye konuştu.