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Giriş Tarihi: 1.6.2024 14:26

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Real Sociedad'dan Kerem'e 17 milyon Euro

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Real Sociedad’dan Kerem’e 17 milyon Euro

La Liga ekibi Real Sociedad'ın, yıldız oyuncusu Take Kubo'yu sattıktan sonra Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu için 17 milyon Euro'luk teklif yapacağı iddia edildi.

Galatasaray ile gösterdiği performansla parlayan Kerem Aktürkoğlu, 2020-21 sezonu başında dahil olduğu takımdan ayrılmaya çok yakın... İspanyol basını, adı Real Sociedad ile anılan yıldız oyuncu ile ilgili bazı iddilar ortaya attı. Haberde, Sociedad'ın 22'lik sağ kanat oyuncusunu satmaya hazırlandığı ve bu transferden elde ettiği kazançla Kerem'i alacağı belirtildi.

FARIOLI DE İSTİYOR
Japon futbolcu Take Kubo ile Barcelona ilgileniyor. İspanya ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan Kerem'i tanıdık bir isim ise takımında görmeyi çok istiyor. Ülkemizde daha önce Karagümrük ve Alanyaspor'da teknik direktörlük yapan Francesco Farioli, Ajax'ın başına geçti. Transfer listesinde en üste ise Kerem Aktürkoğlu'nu yazdı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 54 resmi maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, 15 gol ve 9 asist yaptı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Real Sociedad'dan Kerem'e 17 milyon Euro
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