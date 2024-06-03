Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Federico Bernardeschi’ye teklif!

Yeni sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş, daha önce de gündemine gelen Federico Bernardeschi için tekrardan girişimde bulundu.



Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş yönetimine menajerlerden de oyuncu önerileri geliyor.

Kara Kartal'a son olarak iletilen isim, ABD MLS Ligi ekiplerinden Toronto forması giyen Federico Bernardeschi oldu.

29 yaşındaki İtalyan futbolcu, çok yönlü bir oyuncu olmasıyla biliniyor. Hem sol kanat hem de sağ açıkta görev yapabilen Bernardeschi, 10 numarada da başarılı bir şekilde forma giyebiliyor.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR

Beşiktaş Yönetimi, Bernardeschi'nin transferi için Toronto ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlıların, oyuncuyu kiralamak istediği öğrenildi.

Siyah beyazlı yönetimin 29 yaşındaki İtalyan yıldız Federico Bernardeschi'nin menajeriyle görüştüğü bildirildi.

SEZON PERFORMANSI

Toronto ile bu sezon 17 maça çıkan Bernardeschi, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.