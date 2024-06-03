Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya’yı 2-1 yendi

14. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın pasıyla topla buluşan Uğur Kaan Yıldız sağdan içeri çevirdi, kaleciyle karşı karşıya kalan Enis Destan'ın beklemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
17. dakikada Fiorini'nin sol taraftan ceza sahasına gönderdiği uzun topu, Conway arka direkte kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1
25. dakikada Cihan Çanak'ın sağdan ortaladığı topa Bertuğ Yıldırım altıpas içinde vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1
45. dakikada Bartuğ Elmaz'ın soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Enis Destan kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-1
83. dakikada Enis Destan'ın ara pasında ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Emircan Gürlük'ün vuruşunda, kaleciden seken topu savunma kornere attı.