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Giriş Tarihi: 7.6.2024 14:59

İspanya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu

DHA
İspanya’nın EURO 2024 kadrosu belli oldu

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak İspanya'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı.

İspanya Milli Futbol Takımı 26 kişilik kadrosunu açıkladı. İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin belirlediği kadro şöyle;

Kaleci: David Raya, Unai Simon, Alex Remiro

Defans: Aymeric Laporte, Robin le Normand, Nacho Fernandez, Dani Carvahal, Alejandro Grimaldo, Jesus Navas, Dani Vivian, Marc Cucurella

Orta Saha: Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Fabian Ruiz, Pedri, Fermin Lopez, Alex Baena

Forvet: Alvaro Morata, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Joselu Mato, Ferran Torres, Ayoze Perez

B Grubunda mücadele edecek olan İspanya'nın grubunda Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk yer alıyor.

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İspanya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu
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