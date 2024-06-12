SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon’da 7 transfer gündemde! Şampiyonluğun fitili ateşlendi

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, Abdullah Avcı'dan gelen rapor doğrultusunda temaslarını sıklaştırdı. Sezonun sona ermesiyle birlikte takımda geniş bir revizyona gidecek olan Fırtına'da özellikle yabancıların durumu merak konusu. Kontratı biten isimler bulunsa da kiralık gidenler ve bonservisleriyle gönderilmek istenenlerin dışında elden çıkarılmaya çalışılanlar da mevcut.

7 FUTBOLCUNUN ADI GEÇİYOR

Transfer gündeminde ise tam 7 futbolcu bulunuyor. Birçok mevkiye yapılacak takviyelerle birlikte daha güçlü bir sezon başlangıcı gerçekleştirmek ve Avrupa kupalarına hazırlanmayı hedefleyen Karadeniz temsilcisinde yaz ayları çok hareketli geçecek. Şimdiden taraftarlar havalimanına akın edecek gibi gözüküyor. İşte o isimler...

Alexis Sanchez

Muhammed Cham

Steven Alzate

Paul Onuachu

Cheikhou Kouyate

Cedric Kipre

Cihan Çanak

