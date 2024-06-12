Trabzonspor’dan Steven Alzate’ye teklif!

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne gitmek için mücadele edecek. Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda transferde adımlarını atmaya başlayan yönetim, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Steven Alzate'ye teklif sunduğu ifade edildi.

25 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezonda kiralık oynadığı Standard Liege forması altında etkileyici bir performans ortaya koydu. Orta sahanın farklı bölgelerinde görev alabilen ve 10 numara pozisyonunda öne çıkan yetenekli oyuncu, 54 maçta 5 gol atıp 9 asist yaparak kendini kanıtladı. Oyuncuyu ikna etmek görüşmelerine devam eden Trabzonspor yönetimi, transferi bitirmek adına yoğun çaba sarf ediyor.