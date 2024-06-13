Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Sağ kanada Hlongwane
Giriş Tarihi: 13.6.2024 09:31 Son Güncelleme: 13.6.2024 09:37

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Sağ kanada Hlongwane

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Sağ kanada Hlongwane

ABD basını; Trabzonspor'un Minnesota forması giyen Bongokuhle Hlongwane ile ilgilendiğini yazdı. Gerçek mevkii sağ kanat olan 23 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncu, sol kanat ve forvet olarak da görev yapabiliyor.

Transferde adı birçok isimle anılan Trabzonspor için bu kez de Bongokuhle Hlongwane iddiası geldi. ABD basınından snI24, bordo-mavililerin, Minnesota United forması giyen Hlongwane'yi transfer etmek istediğini yazdı.

Haberde, 23 yaşındaki Güney Afrikalı sağ kanadın MLS'de forması en çok satılan oyuncular arasında yer aldığı belirtildi. Bu sezon oynadığı 13 maçta 3 gol ve 1 asist üreten 1.82 boyundaki futbolcu, Minnesota formasıyla bugüne kadar çıktığı 85 karşılaşmada 22 kez fileleri sarstı, 12 de asist yaptı.

Kulübü ile 1 yıl opsiyonlu sözleşmesi olan oyuncunun piyasa değeri 5 milyon Euro.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Sağ kanada Hlongwane
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA