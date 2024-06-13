SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Sağ kanada Hlongwane

Transferde adı birçok isimle anılan Trabzonspor için bu kez de Bongokuhle Hlongwane iddiası geldi. ABD basınından snI24, bordo-mavililerin, Minnesota United forması giyen Hlongwane'yi transfer etmek istediğini yazdı.

Haberde, 23 yaşındaki Güney Afrikalı sağ kanadın MLS'de forması en çok satılan oyuncular arasında yer aldığı belirtildi. Bu sezon oynadığı 13 maçta 3 gol ve 1 asist üreten 1.82 boyundaki futbolcu, Minnesota formasıyla bugüne kadar çıktığı 85 karşılaşmada 22 kez fileleri sarstı, 12 de asist yaptı.

Kulübü ile 1 yıl opsiyonlu sözleşmesi olan oyuncunun piyasa değeri 5 milyon Euro.