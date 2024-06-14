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Giriş Tarihi: 14.6.2024 11:09

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için karar verildi!

Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş için karar verildi!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi uzatılıyor.

Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Haberde; oyuncuların tatil döneminin bitmesinin ardından Fenerbahçe'nin, Mert Hakan Yandaş'ı İstanbul'a davet edeceği ve resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.

Her konuda anlaşmaya varan tarafların imza atmasının ardından kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

2020 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli takımla çıktığı 122 maçta 10 gol attı ve 21 asist yaptı.

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için karar verildi!
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