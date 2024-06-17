SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Chamberlain’e Sheffield United talip

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta gelecek sezon için geleceği merak konusu olan Alex Oxlade Chamberlain ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli orta sahaya, İngiliz ekibinin ilgi gösterdiği kaydedildi. Siyah-Beyazlılar'daki geleceği henüz netlik kazanmayan Alex Oxlade Chamberlain'e talip olan takımın netlik kazandığı öğrenildi. Beşiktaş'ta planladığı gibi performans gösteremeyen ve İngiltere'ye dönüşünün olası olarak görüldüğü tecrübeli orta sahaya Sheffield United'ın ilgi gösterdiği vurgulandı.

Sheffield United'ın Alex Oxlade Chamberlin'i transfer etmek istediği belirtildi. İngiliz futbolcu, geride kalan sezonda Beşiktaş formasını 30 resmi maçta giydi. 30 yaşındaki orta saha, bu mücadelelerde 4 gol attı ve 1 asist üretti. Alex Oxlade Chamberlain'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 30 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 4 milyon 200 bin Euro. Southampton altyapısında yetişen Alex Oxlade Chamberlain daha sonra Arsenal ve Liverpool'da oynadı. Alex Oxlade Chamberlain, İngiltere Milli Takımı'nda 35 mücadelede süre aldı ve 7 kez rakip fileleri havalandırdı. (Fotomaç)

