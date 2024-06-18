Draguş formayı çoktan giydi!

Geçen sezon Gaziantep FK'da forma giyen ve dün Romanya Milli Takımı ile EURO 2024'te ilk golünü atan Denis Draguş, Trabzonspor'a transfer oldu.
Yönetimin uzun uğraşlar sonrası bonservisi için Standard Liege ile anlaşma sağladığı Rumen golcünün Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna maçında 1 gol, 1 asistle yaptığı iyi başlangıç, taraftarlar arasında "Transferi zora girdi"
yorumlarına neden oldu. Bunun üzerine kulüp kaynaklarından edinilen bilgiyle 24 yaşındaki santrforun bordo-mavili formayla verdiği fotoğraf karesi, camiayı rahatlattı.
3-1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
3+1 yıllık sözleşme imzalayan Draguş, EURO 2024'ün hemen ardından resmen Trabzonsporlu olacak ve takıma katılacak. Karadeniz ekibinin, başarılı futbolcu için 1.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek, performansa bağlı bonuslarla bu rakam 2.2 milyon Euro'ya ulaşabilecek.
LUNDSTRAM BEKLENİYOR
Bordo-mavili takımın gelecek sezon öncesi anlaştığı ilk futbolcu olan John Lundstram, 23 Haziran'da İstanbul'a gelecek. Burada sağlık kontrolünden geçip 3 yıllık imzayı atacak olan başarılı orta saha, 24 Haziran'da Trabzon'da başlayacak ilk etap kamp çalışmalarına katılacak.
SİYAH FORMAYA TALEP ÇOK
Trabzonspor'un geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan yeni sezon formalarına bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterirken en çok siyah formaya talep olduğu ve satışların çok iyi gittiği öğrenildi.