Draguş formayı çoktan giydi!

Geçen sezon Gaziantep FK'da forma giyen ve dün Romanya Milli Takımı ile EURO 2024'te ilk golünü atan Denis Draguş, Trabzonspor'a transfer oldu.Yönetimin uzun uğraşlar sonrası bonservisi için Standard Liege ile anlaşma sağladığı Rumen golcünün Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna maçında 1 gol, 1 asistle yaptığı iyi başlangıç, taraftarlar arasındayorumlarına neden oldu.3+1 yıllık sözleşme imzalayan Draguş, EURO 2024'ün hemen ardından resmen Trabzonsporlu olacak ve takıma katılacak.Bordo-mavili takımın gelecek sezon öncesi anlaştığı ilk futbolcu olan John Lundstram, 23 Haziran'da İstanbul'a gelecek. Burada sağlık kontrolünden geçip 3 yıllık imzayı atacak olan başarılı orta saha, 24 Haziran'da Trabzon'da başlayacak ilk etap kamp çalışmalarına katılacak.Trabzonspor'un geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan yeni sezon formalarına bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterirken en çok siyah formaya talep olduğu ve satışların çok iyi gittiği öğrenildi.