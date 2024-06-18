SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Suudiler, Savic’in aklını çeldi

Atletico Madrid'in sözleşmesini feshetmek istediği Stefan Savic ile Beşiktaş ilgileniyor. Karadağlı stoper, Suudi Arabistan'a da gidebilir.

33 yaşındaki stopere Arap kulüplerinden teklifler geldiği ve oyuncunun da aklının çelindiği kaydedildi.

EMRE BİLGİN, KARAGÜMRÜK'TE KALDI

Bu arada gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar da yaşanıyor. Siyah beyazlı takımın geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdiği Emre Bilgin için karar verildi.

Süper Lig'de geçen sezon küme düşen İstanbul ekibi, 20 yaşındaki file bekçisini kiralamak için yönetimle yeniden anlaştı.