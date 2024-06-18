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Giriş Tarihi: 18.6.2024 11:39

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Suudiler, Savic’in aklını çeldi

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Suudiler, Savic’in aklını çeldi

Beşiktaş'ın ilgilendiği Atletico Madridli Stefan Savic'in Suudi Arabistan’dan gelen teklifler sonrası aklının çelindiği kaydedildi.

Atletico Madrid'in sözleşmesini feshetmek istediği Stefan Savic ile Beşiktaş ilgileniyor. Karadağlı stoper, Suudi Arabistan'a da gidebilir.

33 yaşındaki stopere Arap kulüplerinden teklifler geldiği ve oyuncunun da aklının çelindiği kaydedildi.

EMRE BİLGİN, KARAGÜMRÜK'TE KALDI
Bu arada gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar da yaşanıyor. Siyah beyazlı takımın geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdiği Emre Bilgin için karar verildi.

Süper Lig'de geçen sezon küme düşen İstanbul ekibi, 20 yaşındaki file bekçisini kiralamak için yönetimle yeniden anlaştı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Suudiler, Savic’in aklını çeldi
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