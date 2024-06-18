Sörloth gibi bir golcü alalım!

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jose Mourinho ile gece gündüz transfer görüşmeleri yapıyor. Özellikle sol kanat ve ön libero transferinin öncelikli olduğunu vurgulayan Portekizli, Edin Dzeko kalsa bile golcü takviyesi istedi.Bu arada Dzeko kendisine gelen teklifleri hâlâ değerlendirse de şu an itibarıyla yoluna Fenerbahçe'de devam etmeyi planlıyor.Premier Lig takımlarından West Ham United, uzun süredir takip altında tuttuğu Jayden Oosterwolde'nin transferi için düğmeye basıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Olağanüstü bir teklif olmazsa satmayı düşünmüyoruz" dediği Hollandalı sol beki çok isteyen İngiliz ekibi, önümüzdeki hafta sarı-lacivertli kulübün kapısını resmi teklifle çalacak. Fenerbahçe yönetimi, 20 milyon Euro'nun altında herhangi bir rakama masaya oturmayı düşünmüyor. Öte yandan Napoli yerel basınından Calcionapoli, Fenerbahçe'nin Jayden'ın takımdan ayrılması durumunda Napoli'den Mario Rui'yi alacağını yazdı.