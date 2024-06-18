Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? | 3 puanı alalım, bayrakları asalım

EURO 2024'te heyecan içinde tüm grupları takip eden Türk futbolseverler, nihayet Türk Milli Takımı için ekran karşısına geçecek. Eleme gruplarından lider çıkarak tarihinde bir ilki başaran Ay-Yıldızlılar, F Grubu'nda Gürcistan ile ilk sınavını verecek. A Milli Takımımız tarihinde 5 kez Gürcistan ile karşı karşıya gelirken 3 kez kazandı, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. İki ülke arasında 2012'de oynanan son mücadeleyi Türkiye 3-1 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Kaan, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Salih, Arda, Kenan, Kerem, Barış

Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kochorashvili, Kiteishvili, Chakvetadze, Shengelia, Kvaratskhelia, Mikauratdze

EURO 2008'DE YARI FİNAL OYNADIK

Tarihinde ilk kez 1996'da Fatih Terim yönetiminde Avrupa Şampiyonası'na katılan Türkiye, sonrasında ise 2000, 2008 ve 2016'da bu arenada boy gösterdi. 1996 ve 2016'da gruptan çıkamayan Bizim Çocuklar, 2004 ve 2012'de play-off'ta elendi. 2000'de çeyrek final oynayan Ay-Yıldızlılar, tarihinin en büyük başarısını ise 2008'deki yarı final ile yaşadı. A Milliler, Gürcistan maçı ile birlikte tarihindeki 627. mücadelesine çıkacak. Geride kalan 341'i resmi, 285'i özel toplamda 626 karşılaşmada 1'i hükmen 242 galibiyet elde ettik. Ay-Yıldızlılar, 236 mağlubiyet ve 148 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 853 gol kaydederken, kalesinde ise 897 gole engel olamadı.

GÜRCÜLER, YUNANİSTAN'I ELEDİ

Gürcistan, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası bileti aldı. Elemelerde A Grubu'nda İspanya, İskoçya, Norveç ve G.Kıbrıs ile oynayan Gürcistan, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 4. oldu. Play-off C Yolu yarı finalinde Lüksemburg'u 2-0 ile geçen Gürcistan, finalde Yunanistan'ı yenerek katılım hakkı aldı.

GRUPLARDA EN İYİ DÖRT ÜÇÜNCÜ TURLAYACAK

24 takımın mücadele ettiği turnuvada her gruptan 3 takımın çıkma olasılığı bulunuyor. İlk turda ilk iki sıradaki ülkelerin yanı sıra en iyi 4 grup üçüncüsü de bir üst tura yükselecek. Bu nedenle gruplarda alınacak her puan çok daha önemli durumda...