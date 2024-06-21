Heyecandan uyuyamadık!

Milli Takım'ın önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Güristan maçı sonrası atmosferi, "Tarihimizde ilk defa Avrupa Şampiyonası'nda galibiyetle başladık. Kampta uyumakta zorluk çektik, çünkü hem heyecanlı hem de mutluyduk"
sözleriyle dile getirirken, Montella'ya da övgüler yağdırdı: "Onun sisteminde çok rahat olduğumu hissediyorum. Hocamız taktisyen ve bu konuya çok önem veriyor. Vido analizlere teoriyi harmanlayıp, sahada uygulamaya geçiyoruz. Bireysel olarak da bizimle hiç çekinmeden konuşuyor. Kendisinden çok fazla şey öğreniyoruz ve son derece uyumluyuz.
"
FİNALDE ALMANYA'YI İSTERİM
Ferdi Kadıoğlu, şöyle devam etti: "Portekiz'in kazanması iyi mi, yoksa kötü mü oldu bilemiyorum. Bizim yapmamız gereken tek şey iyi hazırlanmak. Onlara karşı oynamak bize mutluluk verecek, çünkü onlara karşı resmi maçlarda galibiyetimiz yok.
Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva gibi büyük isimlere sahipler. En iyi şekilde sahada mücadele edeceğiz. Gruptan çıktıktan sonra rakiplere göre ilerlemek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki turnuvanın gelecek başarılar adına bir başlangıç olmasını sağlamak.
Burada en iyi şekilde güzel bir deneyim yaşamak ve gidebileceğimiz en uzak noktaya ulaşmak istiyoruz. Finale çıkarsak rakip olarak Almanya'ya isteriz."
KEREM'LE BİRLİKTE KULÜBE DE KOŞTU
"Arda'nın golü ve Samet'in kurtarışı muazzamdı. Kerem, üçüncü golü atarken kulübenin de bizimle birlikte rakip kaleye doğru geldiğini gördük. Gürcistan maçındaki performansından dolayı Samet için çok mutluyum. O çok değerli ve düzgün karakterli bir insan. Özgüvenli oynadığında çok iyi bir futbolcu olduğunu biliyoruz.
Milli Takım'da çok özgüvenli bir şekilde mücadele ediyor. Gönlümüz rahat bir şekilde onunla beraberiz."
İKNA ETMEK HOCANIN İŞİ
"Mevki değişmeye ikna olmak sanırım hocaların yaklaşımıyla alakalı. Fenerbahçe'ye ilk geldiğim dönemde 'Burada oyna' diyorlar ama bana herhangi bir şey anlatıp, nedenini söylemiyorlardı. Vitor Pereira geldi, sebebini anlattı. Solda oynarsam yapabileceklerimi anlattı. Ben de plana sadık kaldım ve güvendim, güvenince de bu şekilde evrildim."
YÜZDE YÜZ İLE GERİ DÖNDÜM
"Turnuva öncesinde ufak tefek sakatlık problemlerim olmuştu. Bunun doğrultusunda ilk iki hazırlık maçında sorun olmasın diye riske girmedik. Gürcistan maçında ben de herkes de gördü ki yüzde yüz ile geri geldim. Tamamen iyileştim ve turnuvanın kalan bölümüne her şeyimle hazırım."