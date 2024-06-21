Heyecandan uyuyamadık!

Milli Takım'ın önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Güristan maçı sonrası atmosferi,sözleriyle dile getirirken, Montella'ya da övgüler yağdırdı: "Onun sisteminde çok rahat olduğumu hissediyorum. Hocamız taktisyen ve bu konuya çok önem veriyor. Vido analizlere teoriyi harmanlayıp, sahada uygulamaya geçiyoruz. Bireysel olarak da bizimle hiç çekinmeden konuşuyor.Ferdi Kadıoğlu, şöyle devam etti: "Portekiz'in kazanması iyi mi, yoksa kötü mü oldu bilemiyorum.Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva gibi büyük isimlere sahipler. En iyi şekilde sahada mücadele edeceğiz. Gruptan çıktıktan sonra rakiplere göre ilerlemek istiyoruz.Burada en iyi şekilde güzel bir deneyim yaşamak ve gidebileceğimiz en uzak noktaya ulaşmak istiyoruz. Finale çıkarsak rakip olarak Almanya'ya isteriz.""Arda'nın golü ve Samet'in kurtarışı muazzamdı. Kerem, üçüncü golü atarken kulübenin de bizimle birlikte rakip kaleye doğru geldiğini gördük. Gürcistan maçındaki performansından dolayı Samet için çok mutluyum. O çok değerli ve düzgün karakterli bir insan.Milli Takım'da çok özgüvenli bir şekilde mücadele ediyor. Gönlümüz rahat bir şekilde onunla beraberiz.""Mevki değişmeye ikna olmak sanırım hocaların yaklaşımıyla alakalı. Fenerbahçe'ye ilk geldiğim dönemde 'Burada oyna' diyorlar ama bana herhangi bir şey anlatıp, nedenini söylemiyorlardı. Vitor Pereira geldi, sebebini anlattı. Solda oynarsam yapabileceklerimi anlattı. Ben de plana sadık kaldım ve güvendim, güvenince de bu şekilde evrildim.""Turnuva öncesinde ufak tefek sakatlık problemlerim olmuştu. Bunun doğrultusunda ilk iki hazırlık maçında sorun olmasın diye riske girmedik. Gürcistan maçında ben de herkes de gördü ki yüzde yüz ile geri geldim. Tamamen iyileştim ve turnuvanın kalan bölümüne her şeyimle hazırım."