Sol şeride Lauriente

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de transfer tüm hızıyla sürüyor. Sol beke Karagümrük'ten'ı takviye eden vegibi mevkilere yoğunlaşan sarı-lacivertli takım, bir yandan da kanatları hızlandırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezon solda kullanılan Dusan Tadic'i 10 numara olarak düşünen Jose Mourinho,Sportif direktör Mario Branco, Portekizli çalıştırıcının bu isteği doğrultusunda ilk olarakSerie B'de oynamak istemeyen ve takımdan ayrılıp kendine ayrı bir yol çizmeyi hedefleyen 25 yaşındaki Fransız yıldız içinSözleşmesi 2027 yılında sona erecekLauriente transferiyle oyunun hızlanacağını düşünen Portekizli teknik adam, 2-13 Temmuz'daki Avusturya kampına transferlerin yetişmesini istiyor.Ligue 1 takımlarından Olimpik Lyon, İsmail Yüksek'i ısrarla istiyor. Fransız devi, ara transfer döneminde de milli orta sahayı gözüne kestirmesine rağmen Fenerbahçe'den izin çıkmadı. Lyon, bu yaz transfer döneminde tekrardan sarı-lacivertli takımın kapısını çalmayı planlıyor. 25 yaşındaki orta sahayı 10 milyon Euro'ya bitirmeyi hedefleyen Fransız ekibi, oyuncuyu da ikna etmenin peşinde. A Milli Takım ile EURO 2024'te bulunan İsmail Yüksek, Fenerbahçe'den ayrılma konusunda henüz kararını vermedi. Avrupa'ya transfer olma isteği olan başarılı futbolcunun takımın başına Mourinho'nun gelmesi sonrası kararını tekrardan gözden geçireceği öğrenildi.F.Bahçe'ninbaşarılı savunma oyuncusu Alexander Djiku, yuvadan uçabilir. Sky Italia'ya göre'; Lazio, Ganalı stoperi kadrosuna katmak için kesenin ağzını açarak 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı. 2026'ya kadar kontratı olan Djiku ile ilgilenenler arasında Napoli ve Sevilla'nın da olduğu kaydedildi. F.Bahçe'ye geçen sezon Strasbourg'dan gelen 29 yaşındaki oyuncu, 36 maçta 3 gol-2 asist kaydetti.