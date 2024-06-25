SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Yeni rota: Orkun, Salih ve Bertuğ

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde hücum hattında büyük bir değişim yaşanacak. Sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'la beraber Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka'yla da yolların ayrılması bekleniyor. Takıma ilk olarak özel bir golcü kazandırmak için yoğun mesai harcayan idareciler transferde gaza bastı.

İLK HEDEF BERTUĞ YILDIRIM

Siyah-Beyazlılar hücum hattına aynı Semih Kılıçsoy gibi potansiyeli yüksek genç bir isim daha kazandırmayı amaçlıyor. Yönetim, Hatayspor formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansın ardından Fransa Lig 1 ekibi Rennes'e transfer olan A Milli golcü Bertuğ Yıldırım'ın da peşinde... İdareciler, 21 yaşındaki genç golcüyü kiralık olarak kadrosuna kazandırmak istiyor. Yetenekli futbolcunun da 1 sezonluğuna Rennes'ten ayrılığa şimdiden hazır olduğu ifade edildi.

ORKUN KÖKÇÜ SICAK BAKIYOR

Her fırsatta yaptığı açıklamada Beşiktaşlı olduğunu ve bir gün Siyah-Beyazlı formayı giymek istediğini sık sık dile getiren Orkun Kökçü'nün, sezon sonunda kiralık olarak ayrılığa onay alabilmesi halinde, bu rüyası gerçek olabilir. Orta sahada önemli bir değişime hazırlanan Kara Kartal'da yönetim, son yaşanan gelişmelerin ardından Orkun'un durumunu yakından takip edecek. Beşiktaş Futbol Koordinatörü Samet Aybaba'nın şimdiden prese başladığı ve oyuncunun ailesiyle yakın temas içerisinde bulunduğu belirtildi. Eğer Benfica, sezon sonunda Orkun Kökçü ile ayrılığa sıcak bakarsa Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralamayla bu transferi bitirmeye çalışabilir.

SON KARAR SALİH ÖZCAN'DA

Siyah-Beyazlı yönetim, Dortmund'dan Salih Özcan'ı da takipte... Tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak kararını vermesini bekleyen idareciler, EURO 24 sonrasında oyuncunun menaceriyle masaya oturacak. Salih'i, İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligden takım takipte. (Fanatik)