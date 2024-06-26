Maskeli baloyu Lewa bitirdi

2024 Avrupa Şampiyonası'nın favorileri arasında gösterilen ve D Grubu'nu lider bitirmesine kesin gözüyle bakılan Fransa, Hollanda'ya takıldıktan sonra son müsabakasında da Polonya'ya diş geçiremedi. Önceki maçta burnundaki kırık sebebiyle oynayamayan Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe dün maskeyle sahadaydı. Rakibine karşı daha etkili bir oyun sergileyen Horozlar,
56'da Mbappe'nin penaltı golüyle öne geçti. Real Madrid'in yeni yıldızının golüne 79'da Barcelona'nın forveti yanıt verdi… Bu kez Lewandowski penaltıdan ağları sarsıp sonucu ilan etti: 1-1. Ancak Lewa'nın bu golü Polonya için bir şey değiştirmese de Fransa'yı liderlikten etti.
Deschamps'ın ekibi, son 16 turunda E Grubu'nu ikinci sırada bitiren ekiple eşleşecek.