Maskeli baloyu Lewa bitirdi

2024 Avrupa Şampiyonası'nın favorileri arasında gösterilen ve D Grubu'nu lider bitirmesine kesin gözüyle bakılan Fransa, Hollanda'ya takıldıktan sonra son müsabakasında da Polonya'ya diş geçiremedi. Önceki maçta burnundaki kırık sebebiyle oynayamayan Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe dün maskeyle sahadaydı.56'da Mbappe'nin penaltı golüyle öne geçti. Real Madrid'in yeni yıldızının golüne 79'da Barcelona'nın forveti yanıt verdi… Bu kez Lewandowski penaltıdan ağları sarsıp sonucu ilan etti: 1-1.Deschamps'ın ekibi, son 16 turunda E Grubu'nu ikinci sırada bitiren ekiple eşleşecek.