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Giriş Tarihi: 30.6.2024 09:27

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'dan Onuachu için yeni hamle

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’dan Onuachu için yeni hamle

Trabzonspor, Paul Onuachu'nun peşini bırakmıyor. Southampton, oyuncusunu yeniden kiralamaya sıcak bakmazken Bordo-Mavililer, satın alma opsiyonunu da pazarlıklara dahil etti. Bu sezon Premier Lig’e yükselen İngiliz ekibinin cevabı merakla bekleniyor.

Trabzonspor yönetimi, Bordo-Mavili formayla oldukça başarılı bir sezon geçiren Paul Onuachu'yu yüksek maliyeti nedeniyle yeniden kiralamak istiyor. Oyuncu da Fırtına'da devam etmeye oldukça sıcak bakıyor. Bu transferin önündeki tek engel ise Nijeryalı golcünün kulübü Southampton…

Futbolcuyu kiralamak yerine bonservis ile satmayı planlayan İngiliz ekibi, Trabzonspor'un teklifine olumsuz yanıt verirken başkan Ertuğrul Doğan ve ekibinden yeni bir hamle geldi. Bordo-mavililere satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sunuldu.

Southampton'ın bu teklife nasıl cevap vereceği merak ediliyor. Pazarlıklarda yaşanan bu gelişmenin ardından 2024- 25 sezonunda yeniden Premier Lig'de mücadele edecek olan İngiliz kulübünün katı tutumunu yumuşatması bekleniyor.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'dan Onuachu için yeni hamle
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