Mert'in babası Mahir Günok SABAH Spor'a konuştu! "Şimdi çocukların önüne geçmeyelim"





"SONU FİNAL OLSUN"

Mert'in kurtarışı için eski bir file bekçisi olarak, "O top gelirken bir kaleci ne düşünür?" dediğimizde ise şunları söyledi: "Öyle bir kurtarışta bir kaleci sadece takımın değil arkasında olduğunu bildiği 85 milyonun da sorumluluğunu alır. Mert de zeki, çevik, ahlaklı bir oyuncu gibi davranmıştır ve o sorumlulukla kurtarışını yapmıştır. Umarım bu emeklerin karşılığı final olur."