Merih'in babası Burhan Demiral'dan çarpıcı sözler: "Sabaha kadar uyuyamadım"

"BOZKURT İŞARETİ TÜRKLÜĞÜN BİR SEMBOLÜ"

"Şimdi o Türklüğü sembolü biliyorsunuz. Onu işaret ettim oğlum. Başka bir izahı yok bunun. UEFA'nın aldığı kararı ben sorgulayamam. Kendi bilecekleri iş ama kötü bir niyet yok orada. Zaten kendisi de açıklama yaptı. Onun üstüne bir şey söylemek istemiyorum."