Merih'in babası Burhan Demiral'dan çarpıcı sözler: "Sabaha kadar uyuyamadım"

UEFA Disiplin Kurulu, skandal bir karar alarak, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.
MERİH'İN BABASI O GECE YAŞADIKLARINI ANLATTI
Yaşanan gelişmelerden sonra milli oyuncunun babası Burhan Demiral, Avusturya maçında yaşadığı duyguları aktardı. Babası, açılan soruşturma için de konuştu.
Merih Demiral'ın babası ATV Haber'e konuştu: "Ağladım, sabaha kadar yatamadım" | Video
"SON MAÇTA AĞLADIM, SABAHA KADAR YATAMADIM"
Burhan Demiral, yaşadığı duyguları ATV Haber'e anlatı: "Son maçta ağladım, sabaha kadar yatamadım. Mutluluktan… Çekya maçında oradaydım, tribündeydim. Oradan seyrettim. Merih muhteşem bir çocuk her yönüyle. Maçtan sonra aradım onu. Ama gece aramadım rahatsız etmek istemedim."
"Gündüz olunca aradım. Sabaha kadar dua ettim, uyuyamadım dedim. Sağ ol baba, Allah razı olsun dedi. Çok sevindi. İyi yerlere geleceğiz dedi. Önümüzdeki Hollanda Maçını alıp inşallah finale kadar gideriz dedi."