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Giriş Tarihi: 5.7.2024 16:42 Son Güncelleme: 5.7.2024 16:55

Merih'in babası Burhan Demiral'dan çarpıcı sözler: "Sabaha kadar uyuyamadım"

Merih’in babası Burhan Demiral’dan çarpıcı sözler: Sabaha kadar uyuyamadım

UEFA, skandal bir kararla milli oyuncumuz Merih Demiral'a yaptığı gol sevinci sebebiyle 2 maç ceza verdi. Milli oyuncumuz Merih Demiral'ın babası Burhan Demiral, Avusturya maçı sonrası yaşadıklarını ve Merih ile ertesi gün neler konuştuklarını Atv Haber'e aktardı.

UEFA Disiplin Kurulu, skandal bir karar alarak, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

MERİH'İN BABASI O GECE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yaşanan gelişmelerden sonra milli oyuncunun babası Burhan Demiral, Avusturya maçında yaşadığı duyguları aktardı. Babası, açılan soruşturma için de konuştu.

Merih Demiral'ın babası ATV Haber'e konuştu: "Ağladım, sabaha kadar yatamadım" | Video

"SON MAÇTA AĞLADIM, SABAHA KADAR YATAMADIM"

Burhan Demiral, yaşadığı duyguları ATV Haber'e anlatı: "Son maçta ağladım, sabaha kadar yatamadım. Mutluluktan… Çekya maçında oradaydım, tribündeydim. Oradan seyrettim. Merih muhteşem bir çocuk her yönüyle. Maçtan sonra aradım onu. Ama gece aramadım rahatsız etmek istemedim."

"Gündüz olunca aradım. Sabaha kadar dua ettim, uyuyamadım dedim. Sağ ol baba, Allah razı olsun dedi. Çok sevindi. İyi yerlere geleceğiz dedi. Önümüzdeki Hollanda Maçını alıp inşallah finale kadar gideriz dedi."

"BOZKURT İŞARETİ TÜRKLÜĞÜN BİR SEMBOLÜ"

"Şimdi o Türklüğü sembolü biliyorsunuz. Onu işaret ettim oğlum. Başka bir izahı yok bunun. UEFA'nın aldığı kararı ben sorgulayamam. Kendi bilecekleri iş ama kötü bir niyet yok orada. Zaten kendisi de açıklama yaptı. Onun üstüne bir şey söylemek istemiyorum."

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Merih'in babası Burhan Demiral'dan çarpıcı sözler: "Sabaha kadar uyuyamadım"
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