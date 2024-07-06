Hollanda efsanesi Van Basten, Merih’e ceza veren UEFA’yı sert sözlerle eleştirdi!

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. A Mill Takım, bugün saat 22:00'de Hollanda karşılaşacak.

UEFA, MERİH DEMİRAL'A 2 MAÇ CEZA VERDİ

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

SORU: "MERİH DEMİRAL'A NEDEN CEZA VERİLDİ?"

"UEFA KİM OLUYOR DA..."

Merih'e verilen ceza sonrası UEFA'yı sert sözlerle eleştiren Marco van Basten, Hollanda basınından NOS'a konuştu ve şu sözleri söyledi: "Bu davranışın yanlış olduğu hissine kapıldıklarında cezayı Türklerin vermesi gerekmez mi? UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor? Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz ve bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz. Sonra da 'Siyaset yapıyorlar' diyorsunuz, değil mi? Bu gerçekten garip. Futbola sadık kalın!"