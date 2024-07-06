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Giriş Tarihi: 6.7.2024 21:18

Vincenzo Montella'dan tarihi maç öncesi dikkat çeken sözler: "Herkes sakin olsun"

Vincenzo Montella’dan tarihi maç öncesi dikkat çeken sözler: Herkes sakin olsun

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda - Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Berlin Olimpiyat Stadı'nda bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.

TRT'ye konuşan Montella'nın açıklamaları şöyle:

"HERKES SAKİN OLSUN"

"Hazırız, heyecanlıyız, tutkuluyuz. Türk ruhunu sahaya yansıtmak için kararlıyız. Taraftarımızla beraber güçlüyüz. Burada bir maç oynuyoruz. Futbol maçının dışına çıkmamamız gerekiyor. Herkes sakin olsun. Hep beraber bu maça hazırız."

"GÖNLÜMÜZ RAHAT BİR ŞEKİLDE HAZIRLANDIK"

"Eksiklerimiz var. Merih, İsmail ve Orkun yok. Ama bizim futbolcularımızın ne kadar adaptasyonda hızlı olduğunu biliyoruz. gutbolcularımız fazlasıyla adaptasyon süresini kısalttıkları için gönlümüz çok rahat bir şekilde hazırlıklarımızı yaptık"

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MAÇA GELMESİ

"Kendisi ilk günüzümüzden beri destek verdi. Yakınlığını gösterdi. Çok detaycı bir nsan olduğunu biliyoruz. Umarım bugün kendisine ve Türk halkına güzel bir hediye ile geri geliriz"

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Vincenzo Montella'dan tarihi maç öncesi dikkat çeken sözler: "Herkes sakin olsun"
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