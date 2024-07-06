Vincenzo Montella'dan tarihi maç öncesi dikkat çeken sözler: "Herkes sakin olsun"

"GÖNLÜMÜZ RAHAT BİR ŞEKİLDE HAZIRLANDIK"

"Eksiklerimiz var. Merih, İsmail ve Orkun yok. Ama bizim futbolcularımızın ne kadar adaptasyonda hızlı olduğunu biliyoruz. gutbolcularımız fazlasıyla adaptasyon süresini kısalttıkları için gönlümüz çok rahat bir şekilde hazırlıklarımızı yaptık"