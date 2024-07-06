Vincenzo Montella'dan tarihi maç öncesi dikkat çeken sözler: "Herkes sakin olsun"

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Berlin Olimpiyat Stadı'nda bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.
TRT'ye konuşan Montella'nın açıklamaları şöyle:
"HERKES SAKİN OLSUN"
"Hazırız, heyecanlıyız, tutkuluyuz. Türk ruhunu sahaya yansıtmak için kararlıyız. Taraftarımızla beraber güçlüyüz. Burada bir maç oynuyoruz. Futbol maçının dışına çıkmamamız gerekiyor. Herkes sakin olsun. Hep beraber bu maça hazırız."