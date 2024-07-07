Trabzonspor, Macaristan’da hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yaptığı otelin sahasında günü çift antrenmanla geçirdi.

Akşam yapılan antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier ile Poyraz Efe Yıldırım, sakatlığı süren Hüseyin Türkmen ve Abdurrahman Bayram, katılmadı.

Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve dar alanda oyun ile devam eden çalışmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

YARINI İZİNLİ GEÇİRECEK

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kampın 7. günün tamamlanmasının ardından futbolculara izin verdi.

Bordo-mavili futbolcular, yarını izinli geçirdikten sonra 9 Temmuz Salı günü yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.