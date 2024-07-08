Lazio’dan Ciro Immobile açıklaması! Beşiktaş’a imza atacağı söylenmişti

Lazio Başkanı Claudio Lotito, transfer gelişmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Lotito yaptığı açıklamada, "Immobile için Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadık. Immobile Lazio'nun sözleşmeli oyuncusu, bizimle sözleşmesi var ve herhangi bir teklif almadık. Bu teklifi aldığımızda değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"BU BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLACAK"

Lazio Teknik Direktörü Marco Baroni ise, "Immobile'ye Beşiktaş'tan teklif geldiği haberini az önce okudum. Ciro ile konuştum ve kendisi Lazio'da yeni sezon için çok heyecanlı görünüyordu. Beşiktaş haberi bana sürpriz oldu. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Eğer ayrılırsa bu benim ya da kulübün istemediği, profesyonel bir tercih olacaktır." açıklamasında bulundu.

