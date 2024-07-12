SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı: Takıma 2-3 isim daha katılacak

Trabzonspor'un Macaristan kampını takip eden basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Abdullah Avcı, son zamanların en keyifli hazırlık dönemini geçirdiklerini dile getirdi.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren deneyimli hoca, "Forvet, stoper ve orta sahaya takviye planlıyoruz. Yerli havuzu dar, kolay da olmuyor. Ayrıca yabancıda sayısal durumun netlik kazanması gerekiyor. Mevcuttan biri çıkıp, açık kapatırsa 2 tane oyuncu alırız. Cornelius, Onuachu ve Sörloth, bizim ligimize uygun profiller. Forvette aynı profilden devam etmek istiyoruz. Muhammed Cham transferi kulübünün istediği rakam çok yüksek olduğu için şu anda durdu" ifadelerini kullandı.

FIRTINA, DRAGUŞ'A NİHAYET KAVUŞUYOR

Bu arada Trabzonspor'un transferini ilk açıkladığı isim olan Denis Draguş, bugün Macaristan kampına katılacak. Romanya Milli Takımı ile EURO 2024'te boy gösteren ve sonrasında izin yapan 25 yaşındaki yetenekli oyuncunun, yeni takım arkadaşları ve teknik heyetle tanışmasının ardından Bordo-Mavili forma ile ilk idmanına çıkması bekleniyor. Turnuvada Romanya Milli Takımı ile 4 maçta forma giyen Draguş, 1 gol attı.

