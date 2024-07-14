MKE Ankaragücü, River Plate Kulübü ile iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi

Arjantin'in iki büyük kulübünden biri olan River Plate ile yapılan iş birliği görüşmelerine sarı-lacivertli takımın basın sözcüsü Mehmet Şanal'ın katıldığı belirtilirken, River Plate Kulübünün tesislerinde gerçekleşen görüşmede, River Plate Kulübü Başkan Yardımcısı Ignacio Villaruel ve Genel Sekreter Felipe Liorente'nin yer aldığı bildirildi.

Kulüpler arası yapılanma, organizasyon ve eğitim konularının görüşüldüğü toplantıda önümüzdeki yıldan itibaren oyuncu havuzuna genç futbolcuların alınması konusunun görüşüldüğü ifade edildi. Görüşmelerde çok sıcak karşılandığını belirten Mehmet Şanal, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Kulübümüzün kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Ankaragücü'müzün gelecekte altyapı ve mali konularda kendi kendine yetebilecek bir kulüp haline getirilmesi için neler yapabileceğimizi araştırıyoruz. Bu konularda örnek olabilecek kulüpler ile görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda iş birliği içinde olmak istiyoruz. Dünya Kupası'nda forma giymiş 26 futbolcuyu yetiştirmiş ve altyapısında beş yüzden fazla futbolcunun eğitim gördüğü River Plate Kulübü bu anlamda örnek alınabilecek bir kulüp. Görüşmelerimizde ayrıca River Plate Kulübü akademisinden yetişen genç oyuncuların gelecekte Ankaragücü forması giyebilmeleri için de neler yapabileceğimizi konuştuk."

Türk kulüpleri ile iyi ilişkiler içinde olduğunu ifade eden Ignacio Villaruel'in de ziyaretten memnuniyet duyduğu, kulübün faaliyetleri hakkında bilgi verdiği ve MKE Ankaragücü'ne yapılanma ve eğitim konularında destek olmaktan mutluluk duyacaklarını belirttiği açıklandı.