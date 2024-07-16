Fenerbahçe’de Oğuz Aydın ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan yeni transfer Oğuz Aydın sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıkarken; Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takım formasıyla mücadele eden İrfan Can Kahveci de idmanda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

OĞUZ AYDIN VE CENK TOSUN SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Oğuz Aydın ile Cenk Tosun, sağlık kontrollerinden geçti. Kulübün sponsor hastanesinde öncelikle kan tetkikleri yapılan futbolcuların sağlık kontrolü, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.