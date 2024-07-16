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Giriş Tarihi: 16.7.2024 09:04 Son Güncelleme: 16.7.2024 09:23

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Cenk Tosun'u resmen açıkladı

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Cenk Tosun’u resmen açıkladı

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran milli futbolcu Cenk Tosun ile prensipte anlaştığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli futbolcu siyah-beyazlı forma ile 227 maça çıkarken 96 gol kaydetmeyi başardı. 33 yaşındaki golcü oyuncu, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Cenk Tosun'u resmen açıkladı
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