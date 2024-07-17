Real Madrid, Luka Modric’in sözleşmesini 1 yıl uzattı

2012 yılında beri Real Madrid forması giyen 38 yaşındaki futbolcu, gösterdiği başarılı performans ve kazandığı kupalarla kulübün efsaneleri arasına girdi. Hırvat futbolcu, Real Madrid ile 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi, 5'i FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 5'i İspanya Süper Kupası, 4'ü UEFA Süper Kupa, 4'ü La

Liga ve 2'si de Copa del Rey olmak üzere toplam 26 kupa kazandı ve Madrid tarihinde en fazla kupa kazanan beş futbolcudan biri oldu. Luka Modric, ayrıca Real Madrid ile 534 maçta mücadele etti ve 39 gol attı.

