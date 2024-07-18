Göztepe’den çifte harekat: Kuryu Matsuki ve Juan Santos da Silva

Kuryu Matsuki'nin kısa süre içinde Slovenya kampına katılacağı ifade edildi. 21 yaşındaki oyuncu geçen sezon J1 Lig'de 18 maça çıkıp 2 kez fileleri sarstı. Sao Paulo takımında yetişen 22 yaşındaki Silva ise geçen sezon 19 resmi maça çıktı.

Brezilyalı golcü 582 dakika süre alıp 3 gol ve 1 asistle oynadı. Göztepe ayrıca Tanzanyalı Dismas Miroshi ile de prensipte anlaşma sağlamıştı. Belçika'nın Zulte Waregem takımında top koşturan 21 yaşındaki orta sahanın da en kısa sürede sözleşme imzalaması bekleniyor.