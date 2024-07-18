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Giriş Tarihi: 18.7.2024 20:41

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Ruzomberok oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak.

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde rakibi Ruzomberok oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun 1. eleme turunda Ruzomberok, Kazakistan temsilcisi Tobol'a üstünlük kurarak 2. eleme turunda Trabzonspor'un rakibi oldu.

Tobol karşısında evindeki ilk maçı 5-2 kazanan Ruzomberok, deplasmandaki rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen 2. eleme turuna çıktı.

Trabzonspor, Ruzomberok ile ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta yapılacak.

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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Ruzomberok oldu
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