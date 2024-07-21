SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Savunmaya iki aday: Merih ve Emirhan

Hücum hattına Rafa Silva, Ciro Immobile gibi dünyaca ünlü isimleri getiren Beşiktaş, şimdi savunma üzerine çalışıyor. Transfer döneminin açılmasıyla tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, 12 yabancı kuralından dolayı özellikle yerli isimler üzerinde duruyor.

Geçen sezon Rizespor'un 23 yaşındaki savunmacısı Emirhan Topçu için girişimde bulunan siyah-beyazlılar, yine aynı futbolcu için operasyon yürütüyor. Beşiktaş, son dönemde Emirhan için girişimlerini sıklaştırsa da Karadeniz ekibi, 5 milyon Euro'luk bonservis bedelinden aşağı inmiyor.



Bu rakamı yüksek bulan Beşiktaş, Al-Ahli'de durumu belirsiz olan Merih Demiral için yoklama yaptı. Beşiktaş, maaşının yarısını karşılamaları halinde Al-Ahli'ye Merih'i alabileceğini iletti. Suudi Arabistan ekibi buna olumlu bakmıyor. Emirhan transferi şu anda daha güçlü bir ihtimal. (Akşam)

