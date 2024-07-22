Mertens'ten Immobile'ye Ciro esprisi! "Onu aradım ve Türkiye'de bir tane Ciro var dedim"

"BURADA SADECE BİR TANE CIRO VAR"

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile hakkında da konuşan Mertens, "Beşiktaş'a transferinden önce Ciro Immobile'yi aradım, telefonla konuştuk. Buraya gelmesinden dolayı mutluyum. Ona, 'Burada sadece bir tane Ciro var, sıraya girmen lazım' dedim. Şaka bir yana, mutluyum. Süper Lig'i seçen bir diğer harika forvet o." ifadelerini kullandı.