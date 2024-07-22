Mertens'ten Immobile'ye Ciro esprisi! "Onu aradım ve Türkiye'de bir tane Ciro var dedim"

2yıl önces Napoli'den Galatasaray'a transfer olan ve üst üste kazanılan iki şampiyonlukta da büyük payı olan Belçikalı yıldız Dries Mertens, İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"BURADA SADECE BİR TANE CIRO VAR"
Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile hakkında da konuşan Mertens, "Beşiktaş'a transferinden önce Ciro Immobile'yi aradım, telefonla konuştuk. Buraya gelmesinden dolayı mutluyum. Ona, 'Burada sadece bir tane Ciro var, sıraya girmen lazım' dedim. Şaka bir yana, mutluyum. Süper Lig'i seçen bir diğer harika forvet o." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY BENİ ÖNEMLİ HİSSETTİRİYOR"
Futbolu bırakıp bırakmayacağıyla ilgili açıklama yapan Dries Mertens, "Yeni sezonun benim son sezonum olup olmayacağını bilmiyorum. Bunu daha sonra göreceğiz. Beni önemli hissettiren ve etrafımı güçlü oyuncularla saran bir kulüp buldum. İstanbul'da kendinizi iyi hissediyorsunuz. Şehir çok büyük, harika bir deneyim." dedi.