Son dakika: Can Keleş, Beşiktaş’ta! Fatih Karagümrük açıkladı

Fatih Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyuna duyuru Oyuncumuz Can Keleş'in Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ayrıca transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ederiz."

TRANSFERİ BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI

Beşiktaş Kulübü, Fatih Karagümrük Kulübü'nde forma giyen genç futbolcu Can Keleş'le sözleşme imzaladı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında son olarak VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü'nde forma giyen genç orta saha oyuncusu Can Keleş'le sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Keleş'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi. Geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla toplamda 39 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.