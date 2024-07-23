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Giriş Tarihi: 23.7.2024 12:05

Gaziantep FK, Düzce'de kampa girdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce kampı başladı.

AA
Gaziantep FK, Düzce’de kampa girdi

Bolu kampını tamamlayan Gaziantep ekibi, hazırlık çalışmaları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplandı. Tesise akşam saatlerinde gelen ekip, ter antrenmanı yaptı.

Futbolcular sabah idmanında ise teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde ısınma, pas, kuvvet ve istasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, geniş alanda pas çalışmalarıyla son buldu.

Takımın yeni transferleri Kacper Kozlowski ve Cyril Mandouki de takımla ilk antrenmanına katıldı.

Gaziantep FK, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Gaziantep FK, Düzce'de kampa girdi
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