SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kara Kartal’da hedef dünya şampiyonu! Tagliafico için harekete geçildi

Fanatik'te yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Lyon forması giyen Nicolas Tagliafico'yu gündemine aldı.

Masuaku ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş, sol bek pozisyonunu Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu da bukunan deneyimli bekle doldurmak istiyor.

Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcunun kulübüyle ise 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Tagliafico geçen sezon Lyon formasıyla 31 maça çıktı.

31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik performansa imza attı.