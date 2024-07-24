SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fulham’dan Oosterwolde için 22 milyon Euro

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'yi son olarak İtalyan ekibi Napoli ve Fulham kadrosuna katmak istiyordu. İngiliz ekibi Fulham, 23 yaşındaki oyuncu için daha önce yaptığı 18 milyon Euro'luk teklifi 22 milyon Euro'ya yükseltti ve Fenerbahçe'nin kararını vermesi için beklemeye geçti. Sarı-Lacivetliler'in ise bu transfer için belirlediği rakam 30 milyon Euro. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun rakamın daha da yükseltilmesi için İngiliz yetkililerle sürekli temas halinde olduğu belirtildi.

NAPOLI GERİ ÇEKİLDİ

Parma'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu özellikle geçen sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla adından söz ettirmeyi başardı. Jose Mourinho'nun da gözüne girmeyi başaran Hollandalı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Fenerbahçeli futbolcunun bir başka talibi olan Napoli ise yaptığı 18 milyon Euro'luk teklifte henüz bir güncelleme yapmadı. İtalyan ekibinin Fenerbahçe'nin 30 milyon Euro'luk beklentisi sonrası geri adım attığı öğrenildi. (Takvim)