SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom, Kerem ve Davinson’dan 35 milyon Euro bekliyor

Galatasaray kadrosunu güçlendirmek isteyen Aslan birçok isimle görüşmelerine devam ederken diğer yandan mevcut yıldızlarını elde tutabilmenin mücadelesini veriyor. Geride kalan sezonda adından en çok söz ettiren isimlerden biri Kerem Aktürkoğlu'ydu. Yıldız futbolcu son dönemde formdan düşse de sezon genelindeki istatistikleriyle birçok takımın listesine girdi.

Milli futbolcunun yönetimle görüşerek ayrılık isteğini dile getirdiği ve kariyerini yurt dışında sürdürmek istediği iddia edilmişti. 54 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 15 kez fileleri havalandırdı. 9 da asist yaptı ve 3760 dakika sahada kaldı. Adı başta Ajax olmak üzere İspanya ve İtalya ekipleri ile anılan Kerem için en ciddi taliplerden biri Real Sociedad'dı. Bask temsilcisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı ve transferden geri çekildiği İspanya basınında yer aldı. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Lille ve Roma, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 10 milyon Euro önerecek.