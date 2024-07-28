SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Simge Sağın’dan Icardi yorumu: Ne olacağı hiç belli olmaz

Ünlü şarkıcı Simge Sağın katıldığı bir etkinlik sonrasında muhabirlerin Mauro Icardi hakkındaki sorularını yanıtladı. Sağın, "Her şeyden haberim var. Sabah Instagram'a bir giriyorum şehir efsanesiyle karşılaşıyorum. Artık gülmeye başladım. O kadar komik ve eğlenceli paylaşımlar var ki benimle ilgili. Bir post koyuyorum altında bu konuyla ilgili yorumlar var. En baştan beri söylüyorum benim İcardi ile hiçbir alakam yok. Bizi İcardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu. Hala aynı şey geçerli. Onlara çok saygı duyuyorum. Mutlu olmalarını istiyorum" dedi.

Sağın, muhabirlerin "İleride neyin ne olacağı belli olmaz" sözü üzerine "Evet ileride neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Büyük konuştuğum lokmaları yediğim için hiçbir konuyla ilgili büyük konuşmuyorum. Ama bu konuyla ilgili yorumum belli. Yanlış anlaşılmasın" ifadelerini kullandı. (Ajansspor)