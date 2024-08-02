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Giriş Tarihi: 2.8.2024 21:30 Son Güncelleme: 2.8.2024 21:30

Roma bomba transferi açıkladı!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, İspanyol ekibi Girona'da parlayan Ukraynalı golcü Artem Dovbyk'i transfer ettiğini açıkladı. Oyuncu için ödenen bonservis bedeli de belli oldu.

Roma bomba transferi açıkladı!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, geride bıraktığımız sezonda İspanya La Liga'da gol kralı olan Ukraynalı golcü Artem Dovbyk'i kadrosuna kattığını açıkladı.

BONSERVİSi BELLİ OLDU

Roma, yıldız golcü için 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Roma'da yapılan açıklamada, Ukraynalı oyuncunun geçen sezon La Liga'da gol kralı olduğu hatırlatılırken, Dovbyk için "Fiziksel olarak güçlü bir santrfor." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki golcü geçen sezon La Liga'da 36 maçı çıktı ve 24 kez fileleri havalandırdı.

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Roma bomba transferi açıkladı!
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