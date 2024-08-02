Roma bomba transferi açıkladı!

BONSERVİSi BELLİ OLDU

Roma, yıldız golcü için 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Roma'da yapılan açıklamada, Ukraynalı oyuncunun geçen sezon La Liga'da gol kralı olduğu hatırlatılırken, Dovbyk için "Fiziksel olarak güçlü bir santrfor." ifadeleri kullanıldı.



27 yaşındaki golcü geçen sezon La Liga'da 36 maçı çıktı ve 24 kez fileleri havalandırdı.