SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’da Süper Kupa’nın anlamı büyük

Rekorlarla dolu geçen sezonu geride bırakan Galatasaray için Süper Kupa bir maçtan fazlası... Sarı-kırmızılı takım Olimpiyat'ta Beşiktaş'ı devirirse, Okan Buruk kupa koleksiyonunu 24'e yükseltecek. Buruk; teknik direktör olarak son 6 seneye 3 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa sığdırdı. Okan Buruk, sarı-kırmızılı forma ile (1992-2001 ve 2006-2008) 7 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa (Cumhurbaşkanlığı), 1 Başbakanlık Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupa kaldırırken, Beşiktaş'ta 2005-06 sezonunda Türkiye Kupası sevinci yaşadı. 24 şampiyonlukla ezeli rakiplerinin önünde olan Galatasaray da Süper Kupa'yı kazanırsa kupa sayısını 62'ye çıkaracak ve futbol tarihinin en çok kupa kazanan 22. takımı ünvanını sağlama alacak.

MCTOMINAY BITTI SIRA M.UNITED'DA

8 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Machester United'ın yıldızı Scott McTominay'la anlaşmaya vardı. İskoç orta saha 5 milyon Euro yıllık ücret karşılığında ikna edildi. Galatasaray'ı en çok zorlayan cephe ise oyuncunun kulübü oldu. 27 futbolcuyla iki yıl daha sözleşmesi bulunan Manchester ekibi, bonservis pazarlıklarında masaya 30 milyon Euro oturup, 25 milyon Euro'ya inerken Galatasaray'ın teklifi 15 milyon Euro'da kaldı. Sarı-kırmızılılar, McTominay için teklifini bonuslar dahil 20 milyon Euro'ya yükseltmeye hazırlanıyor.