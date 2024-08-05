Mourinho, Maximin’i 11’e hazırlıyor

Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Lugano engelini aşıp Lille ile eşleşen Fenerbahçe, Fransız rakibini de gözüne kestirdi. Yarınki mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu kafasında büyük ölçüde şekillendiren Jose Mourinho'nun, yeni transferlerden Allan Saint- Maximin'i sol kanatta görevlendireceği öğrenildi. Portekizli hoca, kendisine verilen şansları iyi değerlendiremeyen ve Lille kadrosuna da alınmayan Ryan Kent'i ise planlamasında düşünmüyor. Sağ kanatta Tadic'in takımdaki yerini alması beklenirken, En-Nesyri'nin ise yedek soyunma ihtimali oldukça yüksek. Mourinho'nun Faslı yıldızla özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve idman eksiği nedeniyle kendisini oyunun gidişatına göre kullanacağını söylediği kaydedildi.Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'a karşılık Fiorentina'ya bonuslarla birlikte 15 milyon Euro önerdi. İtalyan ekibi ise 20 milyon Euro'da ısrar ediyor.Sarı-Lacivertliler, bu transferin gerçekleşmeme ihtimalini de göz önüne alarak Thomas Partey'i listesine dahil etti. Arsenal forması giyen 31 yaşındaki oyuncunun, İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor.Fenerbahçe, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Miguel Crespo, Miha Zajc, Rade Krunic, Ryan Kent ve Luan Peres'i ayrılığa ikna edemiyor. Birçok kulüp, söz konusu isimleri transfer etmek isterken henüz olumlu bir gelişme yaşanmadı. 5 futbolcunun da maaşlarından ödün vermediği ve indirime yanaşmadıkları öğrenildi.