Sol bek ve orta saha aranıyor

5-0'lık Beşiktaş hezimeti, G.Saray'da taşları yerinden oynattı. Teknik heyet tekrar kadro planlaması yapmaya başlarken, yönetim acil sol bek arayışına girdi.
Hazırlık maçlarının ardından Süper Kupa'da da sınıfta kalan Köhn yerine alternatif bakılıyor. Geçen sezon ortasında görüşülen Rıdvan Yılmaz için tekrar düğmeye basıldı ve Rangers'la temasa geçilecek. Portekiz basını da Famalicao'dan Moura için G.Saray'ın masada olduğunu iddia etti.
Yeni 8 numara Gabriel Sara'ya rağmen bir orta saha daha gündeme gelebilir. Sara'ya göre defansif özellikleri ağır basan Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ın mali şartları sorulacak.