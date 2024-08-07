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Giriş Tarihi: 7.8.2024 14:34

GALATASARAY HABERLERİ: Al-Ittihad'a Zaha cevabı

Galatasaray'da Wilfried Zaha'ya ilk teklif Al-Ittihad'dan geldi. Suudi Arabistan ekibi, yıldız isim için 5 milyon Euro teklif etti. Aslan bu rakamı az buldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Al-Ittihad’a Zaha cevabı

Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden Wilfried Zaha ile ilgili sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un, Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçından sonra gözden çıkardığı Wilfried Zaha, iyi bir teklif gelmesi halinde satılacaklar listesine girmişti.

10 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Suudi Arabistan'dan Al Ittihad'ın, Zaha için Aslan'a 5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın bu rakamı az bulduğu ve Fildişi Sahilli yıldız için en az 10 milyon Euro istediği bildirildi. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da bugüne kadar 43 maçta forma giyerken, 10 gol ve 5 de asist katkısı sağladı. (Fanatik)

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GALATASARAY HABERLERİ: Al-Ittihad'a Zaha cevabı
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