GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da fatura kesiliyor

Süper Kupa'da aldığı 5-0'lık farklı mağlubiyetle bozguna uğrayan Galatasaray, ligin başlamasına kısa süre kala büyük bir şok yaşamıştı. Taraftarlar başta yönetim olmak üzere teknik heyet ve oyunculara sert tepki gösterirken neşteri eline alan teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de değişiklikler yapacak. Beşiktaş derbisinde sağ bekte Kaan Ayhan, savunmanın ortasında Nelsson-Abdülkerim ikilisi, orta sahada Berkan ve sol açıkta Kerem Aktürkoğlu forma giymişti. Süper Lig'deki Hatayspor maçıyla birlikte kadro değişecek, Beşiktaş'tan 5 yiyen takımın izleri silinecek.

HATA YAPAN VICTOR NELSSON DIŞARIYA!

Tecrübeli hoca, Copa America nedeniyle geçen hafta dönen Davinson Sanchez'i 11'e monte edecek. Kolombiyalı, artık stoperde Victor Nelsson'un yerine ilk tercih konumunda. Yeni transferler Elias Jelert ve Gabriel Sara da takıma eklenecek. Sağ bek ve 8 numara sorunu kalmayan Galatasaray'da hücum hattında Barış Alper'e yer açılacak. Süper Kupa'da dökülen Kerem, formasını Barış'a teslim edecek.

SARA HAZIR GELDİ

Norwich City'den 18 milyon Euro'ya transfer edilen Gabriel Sara, fiziksel olarak hazır şekilde Galatasaray'a geldi. Takımla antrenmana katılan Brezilyalı orta sahanın cuma günü Hatayspor ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'de olma ihtimali çok yüksek görülüyor.

YOUNG BOYS'A CANLI TAKİP

Bu arada Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'la eşleşen Young Boys'u teknik direktör Okan Buruk analiz etmeye başladı. İsviçre Ligi'nde ilk 4 hafta kazanamayan Young Boys'un, Yverdon ile hafta sonu oynayacağı karşılaşmayı sarı-kırmızılı yetkililer yerinde takip edecek.