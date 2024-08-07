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Giriş Tarihi: 7.8.2024 14:23

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da yeniden Dominguez sesleri

Galatasaray'ın, daha önce de gündemine aldığı Nottingham Forest forması giyen orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez ile ilgilendiği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da yeniden Dominguez sesleri

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz medyaasına göre Galatasaray, daha önce de gündeme gelen Nottingham Forest'ın yıldızı Nicolas Dominguez için yeniden harekete geçti.

Ada basınında yer alan haberde, "Galatasaray, son haftalarda Nottingham Forest'ın diğer orta saha oyuncusu Ibrahim Sangare'ye ilgili gösterdi. Ancak şimdi ilgilerini yeniden Dominguez'e çeviriyorlar" ifadeleri yer aldı.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR
26 yaşındaki Arjantinli orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Dominguez geçen yıl Bologna'dan Nottingham Forest'a 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. (Sporx)

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da yeniden Dominguez sesleri
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