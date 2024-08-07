GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da yeniden Dominguez sesleri

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz medyaasına göre Galatasaray, daha önce de gündeme gelen Nottingham Forest'ın yıldızı Nicolas Dominguez için yeniden harekete geçti.

Ada basınında yer alan haberde, "Galatasaray, son haftalarda Nottingham Forest'ın diğer orta saha oyuncusu Ibrahim Sangare'ye ilgili gösterdi. Ancak şimdi ilgilerini yeniden Dominguez'e çeviriyorlar" ifadeleri yer aldı.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

26 yaşındaki Arjantinli orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Dominguez geçen yıl Bologna'dan Nottingham Forest'a 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. (Sporx)